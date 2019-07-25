Son dakika… En son bunu Osmanlı torunu başardı: Aralarında Erdoğan da var o liderler de

23 Haziran seçimleri öncesinde sosyal medyada bazı kullanıcılar CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu’nun açıklama ve stratejisi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yolundan gittiğine dair sıklıkla yorum yapmıştı. Gerçekten de belediye başkanlığından devlet liderliğine yol almak siyaset sahnesinde sıklıkla yaşanan bir durum. “Belediye başkanlığından devlet liderliğine” yol alan siyasetçilere bu hafta bir yenisi daha eklendi…

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılış süreci Brexit’i iyi yönetemediği gerekçesiyle istifa kararı alan Başbakan Theresa May’in yerine Muhafazakar Parti’nin yeni lideri Boris Johnson getirildi. İttihat ve Terakki karşıtı olan ve linç edilerek öldürülen Ali Kemal’in torunu olan Boris Johnson’ın yıldızının parladığı an Londra Belediye Başkanı olarak görev aldığı üst üste iki dönemdi. 2008 ile 2016 yılları arasında İngiltere’nin başkenti Londra’yı yöneten Johnson, 2012 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yaparak büyük sükse yapmıştı. Johnson görev yaptığı iki dönem boyunca suç oranını düşürmek ve istihdam yaratmakla da övünmüştü.

Fakat Johnson gibi birçok eski belediye başkanı benzer bir kariyer yolunu izleyerek bulundukları ülkenin lideri oldu. Bunlar arasında en yakın örnek geçmişte İstanbul Belediye Başkanı olarak görev yapan Recep Tayyip Erdoğan… Nurettin Sözen sonrasında 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Erdoğan ardından milletvekilliği yaptıktan sonra başbakan ve cumhurbaşkanı olarak görev almıştı.

ÖRNEKLER GÜNEY KORE DE DE VAR BATI ALMANYA’DA DA

Bu durumda olan benzer dünya liderleri de var… Güney Kore’nin başkenti Seul’un eski belediye başkanı Lee Myung-bank da ülkenin cumhurbaşkanı olarak görev yapanlardan. 2002-2006 yılları arasında Seul’ün belediye başkanı olan Lee Myung-bank 2008-2013 yılları arasında ise Güney Kore Cumhurbaşkanı olarak ülke yönetimine dahil olmuştu.

Suriye konusunda son dönemde sıkı bir diplomasi trafiğinin olduğu İran’da da benzer bir aktör vardı… Başkent Tahran’ı 2 yıl yöneten Mahmud Ahmedinecad da bu görevinin ardından aday olduğu seçimlerden zaferle ayrıldı. 2005-2013 yılları arasında İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Ahmedinecad, daha sonra görevini Hasan Ruhani’ye bırakmıştı.

Avrupa’nın göbeğindeki Fransa’da da bu durum çok sık yaşanıyor… Farklı bakanlıklarda görev aldıktan sonra 1977-1995 yılları arasında 18 yıl boyunca Paris Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Jacques Chirac, 1995-2007 yılları arasında Fransa’nın Cumhurbaşkanı olmuştu.

Görevini Nicolas Sarkozy’e devreden Chirac, siyaset sahnesinden ayrılırken yıllar sonra Sarkozy’den bu görevi alan François Hollande da benzer bir yol izledi. 2012-2017 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Hollande da Tulle Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de yolu belediye başkanlığından geçen siyasetçilerden biri. 2007-2015 yılları arasında Buenos Aires Belediye Başkanı olarak görev alan Macri 2015 yılından beri Arjantin Devlet Başkanlığı’nı üstleniyor.

Ülkelerinin liderliğini üstlenen belediye başkanları arasında en dikkat çekici figürlerden biri ise Soğuk Savaş döneminde Batı Berlin’in belediye başkanı olarak görev yapan Willy Brandt’ti…

1957-1966 yılları arasında Batı Berlin Belediye Başkanı olarak görev yapan Brandt daha sonra dışişleri bakanlığı yapmış ve 1969-1974 arasında Batı Almanya’nın Şansölyesi olmuştu. Brandt o dönemde, ülkesi üzerindeki ABD etkisini kırmak için ‘Ostpolitik’ isimli bir politika geliştirmişti.