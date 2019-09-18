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Son dakika… Endonezya’da 5.6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.

11:52 -
Haberler Dünya
Son dakika… Endonezya’da 5.6 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları’na bağlı Melonguane bölgesinin 150 kilometre kuzeybatı açıklarında olan 5.6 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Endonezya’da 28 Eylül 2018’de Sulawesi Adası’ndaki Palu Körfezi’nde meydana gelen 7:5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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