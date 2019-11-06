Son dakika… Erdoğan açıkladı, dünya gözünü bir kez daha Türkiye’ye çevirdi

Haberi uluslararası ajanslar ‘son dakika’ gelişmesi ya da ‘acil’ koduyla servis ederken, birçok haber sitesi de Erdoğan’ın açıklamasına geniş yer verdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Erdoğan’ın sözlerine yer verdiği internet haberinde, Türkiye’nin geçen salı günü Bağdadi’nin kız kardeşini yakaladığını hatırlattı.

Amerikan Fox News televizyonu ise internet sitesinde gelişmeyi şöyle duyurdu:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdadi’nin karılarından birinin yakalandığını duyurdu, teröristin kız kardeşi ve kayınbiraderinin gözaltına alındığı yolundaki haberleri de teyit etti.”

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İngiltere’nin en çok satan gazetesi The Sun, gelişmeyi Erdoğan’ın şu açıklamasını aktararak okurlarına duyurdu:

“Bağdadi kendini tünelde imha etti. Biz de hanımını yakaladık ama yaygara yapmadık, ilk defa şimdi bugün açıklıyorum.”

Katar merkezli Al Jazeera ve İsrailli Haaretz de gelişmeye yer veren yayın kuruluşları arasında yer aldı.

Terör örgütü IŞİD elebaşı Ebubekir el Bağdadi, 28 Ekim sabaha karşı Amerikan Özel Kuvvetleri’nin düzenlediği operasyonla ölü ele geçirilmişti.