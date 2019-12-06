Son dakika… Fransa’da grev gerilimi: Cumartesi öpücüğe boğacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformu ile ilgili kararı sonrasında dün başlayan grev ülkede yaşamı durma noktasına getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngördüğü yasa tasarısını protesto etmek için süresiz grev kararı alan çalışanlar dün ülke genelinde gösteri yaptı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunurken akşam saatlerinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Ülke genelinde 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımcı sayısı resmi verilere göre 806 bin, sendikalara göre ise 1,5 milyonu buldu. Gösterilerin odak noktası olan başkent Paris’te ise yine sendikalara göre, 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti. Emniyet yetkilileri, Paris’te 90 göstericinin gözaltına alındığını bildirdi.

Paris’te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180’i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.



Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Paris’teki ilk ve orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin

yaklaşık yüzde 80’i iş bıraktı. Fransız havayolu şirketi Air France, Transavia ve Ryanair, greve bağlı olarak yarın da çok sayıda uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Sendikalar, ülkeyi adeta felce uğratan grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.

Öte yandan gösterilere katılımın cumartesi ve pazar günü daha da yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.