Güzellik kraliçesi korkunç kazada yaşamını yitirdi

ABD’de yaşayan Pakistan’ın eski güzellik kraliçesi Zanib Naveed korkunç bir trafik kazasıyla yaşamını yitirdi. Maryland’de yaşanan kazada tek başına 2018 model lüks otomobilini kullanan 32 yaşındaki Naveed bir virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini yitirdi.

Hızla bariyerlere çarpan genç kadının aracı takla atarak yoldan çıktı. Kaza sırasında araçtan fırlayan Naveed’in olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Yapılan incelemeler sonucunda Naveed’in alkol ya da uyuşturucu kullanmadığı tespit edildi.

2012 yılında Toronto’da düzenlenen Miss Pakistan World güzellik yarışmasında Lahore’u temsil ederek tacı elde eden kadın aynı Filipinler’de düzenlenen Dünya Güzellik Yarışması’na katılmıştı.

Naveed’in arkadaşları ve akrabaları, “Çok temiz bir ruhu vardı, sonsuza dek özlenecek. O olmadan yaşamlarımız hiçbir zaman aynı olmayacak” açıklamasını yaptı.