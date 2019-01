Kalın’dan McGurk’ün açıklamalarına sert cevap

Trump’ın eski IŞİD ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi McGurk, “Türkiye, Suriye’de güvenilmez bir ortak” demişti. McGurk’ün bu sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yanıt verdi.

Kalın, “Analiziniz kusurlu. Türkiye’ye yönelik suçlamalarınız tamamıyla saçmalık ve yalnızca PKK propagandasının tekrarından ibaret. Türkiye yüzbinlerce Suriyeli Arap, Kürt, Süryani ve diğer milletlerden insanın hayatını kurtardı. Siz PKK’ya yeni bir hayat vermek istiyorsunuz. Bu gerçekleşmeyecek” dedi.



MCGURK NE DEMİŞTİ?

Washington Post’ta yayımlanan yazıda McGurk, “Türkiye, Suriye konusunda güvenilir partner değil” diyerek Türkiye’nin ABD’nin büyük desteği olmadan Suriye’de tek başına hareket etme yeteneğine sahip olmadığını belirtmişti.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 19 Ocak 2019