Son dakika… İngiltere’de ikinci Brexit referandumu gündemde!

May, “Yeni Brexit’te parlamentonun rolü daha fazla olacak. Brexit anlaşması partilerin ortak desteğine sahip olmalı. Mal ticaretinde mevcut kurallar sürdürülecek” dedi.
Theresa May, “Sınırlar, Brexit’teki en zorlu konu başlığı. İrlanda sınır güvence maddesi kaldırılabilir” şeklinde konuştu.
Milletvekillerine ikinci referandum önerisi getiren May, “Hükümet, parlamentonun ikinci Brexit referandumu hakkındaki kararına saygı duyacak” ifadesini kullandı.
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.