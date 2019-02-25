Son dakika… İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa etti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada Zarif’in istifasını doğruladı.

Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini belirterek, “Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın.” ifadelerini kullanmıştı.

Zarif’in istifa nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. AA