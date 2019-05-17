Son dakika… İran’dan korkutan açıklama: Kısa menzilli füzelerle bile vurabiliriz

İran Devrim Muhafızları komutan yardımcısı Mohammad Saleh Jokar kısa menzilli İran füzelerinin bile Körfez’deki ABD savaş gemilerine ulaşabileceğini ve ABD’nin yeni bir savaşa gücünün yetmeyeceğini belirtti.

Washington’un Tahran’a yönelik yaptırımları ve siyasi baskıları artırması ve bölgedeki ABD askeri varlığını güçlendirmesiyle İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken, olası bir çatışma endişeleri arttı. İran yarı resmi Fars haber ajansında yer alan habere göre Jokar, “Kısa menzilli füzelerimiz bile Körfez’deki (ABD) savaş gemilerine kolayca ulaşabilir” dedi.