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Son dakika… İsrail’de gemiyi yakan adam ilk kez konuştu

Dün İsrail'in Hayfa Limanı açıklarında bir kişi tarafından yangın başlatılan şilep ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Mersin'den yola çıkan şilepte önceki gün 45 yaşındaki bir adam yangın başlatmıştı. İsrail donanması duruma müdahale ederken yangını başlatan şahıs gözaltına alınmıştı. Saldırganın Avrupa'ya gitmek için gemiyi kaçırmak istediği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
15:15 -
Haberler Dünya
Son dakika… İsrail’de gemiyi yakan adam ilk kez konuştu

İsrail’de gündem Mersin’den çıkan Panama bandıralı gemide çıkan yangın… Merslin Limanı’ndan çıkan şilep önceki gün İsrail’in sahil kenti Hayfa açıklarında demirlemiş ve Hayfa Limanı önünde gemide bir karışıklık yaşanmıştı. Resmi makamlar gemide bir yangın çıktığını ve gemide arbede yaşandığını aktarmıştı.

 

Gerçekten de bir süre sonra İsrail donanması duruma müdahale ederek şilebe giriş yapmıştı. Yetkililer saldırganı etkisiz hale getirmiş ve gözaltına almıştı. Bugün İsrail’in çok izlenen televizyon kanallarından Channel 12, 45 yaşındaki adamın ilk açıklamalarına yer verdi. Hayfa Savcılığı’na konuşan ve ismi açıklanmayan adamın Avrupa’ya gitmek için gemiye gizlice bindiği ortaya çıktı.

İsrail ordusu operasyon gerçekleştirdi.

Yetkililere konuşan adam, “Amacım Avrupa’ya gitmekti ve gizlice gemiye bindim. Fakat geminin Hayfa’ya vardığını görünce panikledim ve yangın başlattım” dedi. Yetkililer, adamın geçtiğimiz yıllarda da yasa dışı yollarla İsrail’e giriş yaptığını ve yakalandıktan sonra Türkiye’ye gönderildiğini aktardı. MSC Canberra isimli gemide yaralanan olmadığını duyurdu.

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Son güncelleme: android-time 15:24 10.06.2019
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