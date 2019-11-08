Son dakika… Kan donduran olay: Önce eşinin kafasını kopardı sonra kızını öldürüp intihar etti

ABD, Harlem’de yaşanan korkunç cinayeti konuşuyor… Manhattan’da ihbar üzerine bir eve baskın düzenleyen polis, evde korkunç bir manzarayla karşılaştı. New York polisi, 46 yaşındaki Yonathan Tedla, 42 yaşındaki Jennifer Schlecht ve 5 yaşındaki Abaynesh Schlect Tedla’nın cansız bedenini evin farklı odalarında buldu.

Polis, Yonathan’ın cansız bedenini yatak odasında bulurken, kafası kesilmiş olan Jennifer’ın vücudunu tuvalette ve minik Abaynesh’in cansız bedenini ise ikinci yatak odasında buldu. Akşam saatlerinde yapılan baskın sonrasında incelemelerde bulunan polis, Yonathan’ın cinnet geçirerek evde katliam yaptığını ve en sonunda da intihar ettiğini açıkladı.

Yonathan’ın ilk olarak Jennifer’ın kafasını kestiğini ve kesik kafayı kucağına alarak oturduğunu tespit eden polis daha sonra saldırgan adamın kızlarının boğazını keserek öldürdüğünü duyurdu. Yaşanan şiddet sonrasında da 46 yaşındaki Yonathan’ın yaşamına son verdiği belirtildi.

Yonathan’ın kendini asarak intihar ettiği belirtilirken yetkililer cinayet silahı olan bıçağı da buldu.

Amerikan basınına konuşan Jennifer’ın 74 yaşındaki babası Kenneth, “Evlilikleri kötüydü. Birbirlerinden uzaklaşıyorlardı ve Yonathan eğer kızım boşanma davası açarsa bütün aileyi öldürmekten bahsediyordu” dedi. Yetkililer çiftin boşanma sürecinde olduğunu ve cinayetin bu sırada meydana geldiğini aktardı.

Kenneth, “İkisinin mutlu bir evliliği vardı fakat torunum dünyaya gelince Yonathan değişmeye başladı. Şiddet uygulamaya başladı ve kızın korunma talep etti. Buna rağmen kızının babasız büyümesini istemediği için evlerini ayırmadılar” dedi.

Çiftin komşusu Ruben Natal-San Miguel de yaşananlardan dolayı şok olduğunu söyledi. San Miguel, “Sıradan bir aileydiler. Buradaki toplumun bir parçasıydılar ve kimseye zararları olmazdı” dedi.