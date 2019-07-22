Son dakika… Komedyen cumhurbaşkanı, şarkıcıyla koalisyon kuracak

Nisan ayında cumhurbaşkanı seçilerek şok etkisi yaratan Zelenskiy, sonuçların netleşmeye başlamasının hemen ardından yaptığı açıklamada, ‘Okean Elzy’ adlı rock topluluğunun solisti Svyatoslav Vakarçuk ile koalisyon görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Gayriresmi sonuçlara göre; Zelenskiy’nin partisi yüzde 42.1 oy oranıyla birinci, Rus yanlısı Muhalefet Platformu – Yaşam İçin Partisi ise yüzde 12.7 ile ikinci sırada yer aldı.

Radikal reform ve yolsuzlukla mücadele vaatleriyle nisan ayında cumhurbaşkanı seçilen fakat istediği bakanları göreve getiremeyen Zelenskiy, Muhalefet Platformu ile koalisyon hükümeti ihtimalini devre dışı bıraktı.

Zelenskiy, yüzde 6,4 oy alan Ses Partisi lideri Vakarçuk’a koalisyon görüşmeleri için davette bulundu: “Bu benim seçim öncesi bile önceliğimdi.”

Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı, başbakan ve parlamento Ukrayna için hayatı mutlu kılmak adına birlikte çalışmak zorunda” derken, kritik meseleleri yatırım, demokrasi ve güvenlik olarak sıraladı.

Yüzde 5 seçim barajını aşması beklenen diğer partiler ise şöyle: Yüzde 8.7 oy alan Eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun Avrupa Dayanışması Partisi ve yüzde 8.2 oy alan Eski Başbakan Yulya Timoşenko’nun Vatan Partisi.