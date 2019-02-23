Son dakika | Maduro, Kolombiya ile ilişkileri kesti

ABD’nin insani yardım gerekçesiyle kullandığı Venezuela-Kolombiya sınırı Maduro tarafından, ‘Venezuela’ya saldırılıyor’ gerekçesiyle kapatıldı.

Maduro konuyla ilgili olarak, “Sabrımız tükendi. Kolombiya topraklarının Venezuela’ya saldırmak için kullanılmasına artık dayanamıyorum. Bu nedenle Kolombiya’nın faşist hükümetiyle bütün politik ve diplomatik ilişkileri durduruyorum” açıklamasını yaptı.

Maduro, muhalefetin ülkeye zorla insani yardım sokma çabalarına aracılık etmeye çalıştıkları gerekçesiyle Kolombiyalı diplomatik temsilcilere Venezuela’yı terk etmeleri için 24 saat süre verdi.

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KRİZ NASIL BAŞLADI?

Venezuela’da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini “geçici devlet başkanı” ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.