Son dakika… Moskova’dan kritik çağrı: Eğer Türkiye isterse…

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bulgar mevkidaşı Yekaterina Zahariyeva ile Moskova’da düzenlediği basın toplantısında bir soru üstüne, “Türkiye ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında diyalog kurulması tabii ki gerekli. Bu hususta biz de destekleyici rolü oynamaya, söz konusu teması teşvik etmeye hazırız” dedi.

Sputnik’in aktardığı haberde Lavrov’un, “Ankara ile Şam arasında diyaloğun, 1998’de imzaladıkları Adana Mutabakatı’na dayandırılması gerektiği açık” ifadesini kullandığı belirtildi. Bölgede diyalog için müdahil olmak istediklerini dile getiren Lavrov, “Nihayetinde taraflar temasları esnasında söz konusu mutabakatı bir biçimde netleştirmek ya da onda birtakım değişiklikler yapmayı gerekli görür, bunu karşılıklı olarak kabul edilir bulurlarsa, bu onların kararı olur, tabii ki biz de bunu kabul eder ve destekleriz” açıklamasını yaptı.

ADANA MUTABAKATI NEDİR?

Türkiye ile Suriye arasında 1998’de imzalanan Adana Mutabakatı, her iki devletin de kendilerini tehdit eden terör örgütlerine karşı önlem almasını ve kendi toprakları üzerindeki faaliyetlerine engel olmasını öngörüyor. Bu anlaşma gereğince iki ülke gerekli durumlarda ortak operasyonlar yapabilir, terör faaliyetlerini engellemeye yönelik hareket edebilirdi. Anlaşma kapsamında iki ülke bilgi, belge ve istihbarat paylaşımı konusunda iş birliği yapmaya karar vermişti.