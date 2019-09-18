Son dakika… Netanyahu’nun oğlundan ‘Türkiye’ skandalı

Babasının nüfuzlu danışmalarından biri olan oğul Netanyahu, Yahudileri korkutup sandığa çekmek amacıyla Arap semtlerinde seçime katılım oranının “tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu” öne sürdü.

Yair Netanyahu, bu iddiadan bahseden bir Twitter mesajını tekrar paylaştı. Ancak aslen “Onetruth011” adlı hesaptan paylaşılan tweet’e eklenen fotoğrafın Türkiye seçimleri sırasında çekilen bir kare olduğunun ortaya çıkması fazla uzun sürmedi.

Sosyal medyada, Binyamin Netanyahu’nun kampanya makinesinin seçim boyunca ırkçı yalanlar söylediği yolunda yüzlerce eleştiri yapıldı.

LIEBERMAN YENİDEN OYUN KURUCU

Öte yandan İsrail’de seçim Netanyahu ve en büyük rakibi eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz arasında kıyasıya bir yarışa sahne oldu.

Sandık çıkış anketlerine göre; merkezdeki Mavi-Beyaz İttifakı, 120 sandalyeyi Knesset’e (İsrail Parlamentosu) 32-34 temsilci gönderecek.

Başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu’nun sağcı Likud Partisi’nin ise 30-33 sandalyeyle temsil edilmesi bekleniyor.

Geçen nisan ayında yapılan seçimden sonra askerlik yasası nedeniyle Netanyahu önderliğindeki koalisyona katılmayı reddeden eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi’nin ise 10 vekil çıkaracağı öngörülüyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku’nun da Knesset’e 12 milletvekili sokacağı tahmin ediliyor.

Kesin sonuçların sandık çıkış anketleriyle aynı olması durumunda Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemeyecek.

TARİHİ NOKTA VURGUSU

Seçim sonrası dün destekçilerine hitap eden Netanyahu, “Hepimiz zor bir seçim kampanyasından geçtik. Hâlâ kesin seçim sonuçlarını bekliyoruz, fakat bir şey açık. İsrail devleti, tarihi bir noktadadır, büyük fırsatlar ve muhteşem zorluklarla yüzleştik” dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı Gantz ise daha iyimser bir dil kullanarak, “Gerçek sonuçları bekleyeceğiz, fakat misyonumuzu yeri getirmişiz gibi görünüyor. Önümüzde birlik ve uzlaşma var” dedi.