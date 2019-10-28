Son dakika… Operasyonu yan yana izlediler ama farklı konuştular

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ortadan kaldırıldığı operasyonu Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı Mark Esper, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve üst düzey askeri yetkililerle birlikte izledi.

Operasyona ilişkin dün TSİ 16:00’da dünyayı bilgilendiren Trump, “Bağdadi çıkmaz bir tünele girdi, ağlayarak, çığlıklar içinde öldü” ifadesini kullandı.

Operasyonun görüntülerini Başkan Trump ile birlikte izleyen Savunma Bakanı Mark Esper ise ABC New televizyonuna verdiği demeçte, Trump’tan farklı bir tablo çizdi.

Esper, “Yanında bir dizi savaşçı ve kadının yanı sıra çok sayıda çocukla birlikte bir yerleşkede. Özel harekât birliklerimizin bu kişileri bölgeden uzaklaştırmak için bir dizi taktiği, tekniği ve uyguladıkları protokolleri var. Ama günün sonunda Başkan’ın da söylediği gibi kendisini öldürmeyi tercih etti ve yanında üç küçük çocuğu da götürdü” dedi.

Esper, Trump’ın “ağlayarak, çığlıklar içinde öldü” ifaderine ilişkin ise şunları söyledi:

“Ben o detaylara hakim değilim. Muhtemelen Başkan operasyona katılan komutanlarla konuşmuştur.”