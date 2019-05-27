Son dakika… ‘Putin ikiz bebek babası oldu’ iddiası bir anda silindi

Rus medyasında yayımlanan haberin 66 yaşındaki Putin’in hayli ketum olduğu özel hayatının korunması için silindiği tahmin ediliyor.

‘İkiz bebek’ spekülasyonu, İsviçre’deki bir kliniğin kadın doğum katının tamamen kapatılması ve İtalyan bir doktorun hastaneye gelmesiyle alevlendi. Ara sıra parmağında alyansla halk arasına çıkan Kabayeva’nın, ekim ayından bu yana ortalarda görünmemesi de şüpheleri artıran bir faktör olarak dikkat çekiyor.

Kendisinden 30 yaş büyük olan Putin’le 2008’den bu yana birlikte olduğu iddia edilen Kabayeva’nın dört yıl önce de İsviçre’de bir kız çocuğu doğurduğu öne sürülmüştü. 2013’te 30 yıllık eşi Lyudmila ile boşandığını açıklayan Rus lider Putin, Kabayeva ile ilişki yaşadığı iddialarını reddediyor.

Bu arada Moskova Yönetimi, ‘ikiz bebek’ iddiasıyla ilgili de sessiz kalmayı tercih etti.