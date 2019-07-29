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Son dakika… Rusya: Türkiye ile Suriye’de nokta atışı operasyonlar yapıyoruz

Rus basını bir son dakika haberini servis ederek Suriye'deki son gelişmelere geniş yer verdi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki militanların ateş güçlerini yok etmek adına nokta atışı operasyonlar düzenlediklerini söyledi.

13:30 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya: Türkiye ile Suriye’de nokta atışı operasyonlar yapıyoruz

Sputnik’te yer alan haberde Rus Genelkurmay yetkilisi Sergey Rudskoy’un açıklamalarına yer verildi. Rus Genelkurmay yetkilisi Rudskoy, “Türk meslektaşlarımızın yardımıyla teröristlerin ateş güçlerinin, askeri araçlarının, silahlarının ve teçhizat depolarının yerlerini belirlemek ve bunlara nokta atışı operasyonlar düzenlemek adına tedbirler almaktayız” dedi.

Rus Genelkurmay yetkilisi, sözgelimi Hama'nın kuzeyindeki bir köye roket saldırısı düzenlemeye hazırlanan militanlara, alınan istihbarat üzerine operasyon düzenlendiğini belirtti ve ekledi: “Bu tip hedefler izleniyor ve her şeyden önce yok ediliyor. Hava saldırıları düzenlenmesine ilişkin Türk tarafını zamanında bilgilendiriyoruz.”

Rudskoy ayrıca, Suriye'deki militanların elinde bulunan yabancı silahların sayısının arttığını gözlemlediklerini belirtti. Bu silahların içerisinde roketatar sistemleri bulunduğunu da ekledi.

Son güncelleme: android-time 14:44 29.07.2019
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