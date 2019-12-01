Son dakika… Rusya’da otobüs nehre uçtu: Onlarca ölü ve yaralı var

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Transbaykal’da seyir halinde bir yolcu otobüsü köprüden nehre uçtu. Rus makamlar şoför de dahil 44 kişinin bulunduğu otobüsün nehre uçtuğunu açıklarken çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

Yetkililer aşırı buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini açıklarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Rus makamlar ilk belirlemelere göre 19 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 21 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Trafik kazaları konusunda dünyanın en kötü siciline sahip ülkelerinden biri olan Rusya’da bu yıl 18.214 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. 1979-1989 yılları arasında Afganistan’da yaşanan Sovyet Savaşı’nda 15.000 Sovyet askeri yaşamını yitirmişti.