Son dakika… Rusya’dan çarpıcı S-400 açıklaması: Daha fazla satış için görüşüyoruz

Rusya'nın resmi savunma sanayi ihracatını yapan devlet kurumu Rosoboronexport'un Genel Müdürü Alexander Mikheev, Interfax ajansına açıklamalarda bulundu.

Mikheev, Türkiye ve Rusya arasındaki mevcut anlaşma kapsamındaki S-400'lerin tüm unsurlarının sevkiyatının tamamlandığını söylerken, “Lojistik ve sevkiyat konusunun üstesinden başarıyla geldik. 72 uçuş gerçekleştirildi. Her şey net bir şekilde yapıldı, hiçbir aksama olmadı” dedi.

İki ülke arasında daha fazla S-400 satışı için görüşmelerin olduğunu ifade eden Mikheev, “Şimdi opsiyonu, finans modelini ve sevkiyat sürecini konuşuyoruz” diye konuştu.