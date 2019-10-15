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Son dakika… Rusya ve Şam terör örgütü YPG ile anlaştı!

Rusya'nın Suriye temsilcisi Alexander Lavrentiev, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Lavrentiev, YPG, Şam ve Rusya'nın kuzey Suriye konusunda anlaşmaya vardığını ve Esad güçlerinin Menbiç dahil YPG'nin elindeki bölgelere girebileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
20:26 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya ve Şam terör örgütü YPG ile anlaştı!

Lavrentiev gazetecilere verdiği demeçte Türkiye’nin Suriye’de bulunma hakkının olmadığını savundu.

Kürtler(YPG/PKK), Şam ve Rusya arasında anlaşmaya varıldığını belirten Rus temsilci, ABD askerlerinin Suriye’den çıkacağını umduğunu söyledi.

Alexander Lavrentiev – Reuters

YPG ESAD’A İZİN VERDİ

Temsilci Kürtlerin, Suriye hükümet güçlerine Menbiç dahil bazı bölgelere girebilmesi için izin verdiğini öne sürdü ve Türkiye’nin askeri operasyonunu onaylamadıklarını belirtti.

Daha önce yapılan anlaşmalara göre Türkiye’nin kuzey Suriye’de sadece 5-10 kilometre derinliğe inebileceğini söyleyen Lavrentiev, Suriye’nin kuzeyinde 12 bin IŞİD üyesinin mahkum olarak tutulduğunu açıkladı.

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ABD Hükümet IŞİD PKK Rusya son dakika Suriye Türkiye
Son güncelleme: 20:49 15.10.2019
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