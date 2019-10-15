Son dakika… Rusya ve Şam terör örgütü YPG ile anlaştı!

Lavrentiev gazetecilere verdiği demeçte Türkiye’nin Suriye’de bulunma hakkının olmadığını savundu.

Kürtler(YPG/PKK), Şam ve Rusya arasında anlaşmaya varıldığını belirten Rus temsilci, ABD askerlerinin Suriye’den çıkacağını umduğunu söyledi.

YPG ESAD’A İZİN VERDİ

Temsilci Kürtlerin, Suriye hükümet güçlerine Menbiç dahil bazı bölgelere girebilmesi için izin verdiğini öne sürdü ve Türkiye’nin askeri operasyonunu onaylamadıklarını belirtti.

Daha önce yapılan anlaşmalara göre Türkiye’nin kuzey Suriye’de sadece 5-10 kilometre derinliğe inebileceğini söyleyen Lavrentiev, Suriye’nin kuzeyinde 12 bin IŞİD üyesinin mahkum olarak tutulduğunu açıkladı.