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Son dakika… Saatler kala Reuters bu kareleri paylaştı

Barış Pınarı Harekâtı sonrasında gerçekleşen Soçi Mutabakatı kapsamında operasyona 150 saat verilen araya saatler kalırken Reuters haber ajansı bölgeden fotoğraflar paylaştı. Ceylanpınar'da çekilen fotoğraflarda Türk askerinin sınırda devriye gezerken çekilen fotoğrafları paylaştı.

Sozcu.com.tr
16:41 -
Haberler Dünya
Son dakika… Saatler kala Reuters bu kareleri paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet BaşkanI Vladimir Putin’in 22 Ekim’de Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde vardığı mutabakatta yer alan Türkiye’nin temel şartı içi mühlet bugün saat 18:00’da doluyor.

Fotoğraf: Reuters

Bu süre dolmak üzereyken Reuters haber ajansı sınırdan fotoğraf paylaştı. Fotoğraflarda Ceylanpınar’da devriye gezen Türk askerleri görülüyor.

Soçi Anlaşması kapsamında 23 Ekim itibarıyla 12:00'dan itibaren 150 saat içerisinde YGP'li teröristlerin silahları ile birlikte güveli bölge için planlanan 30 kilometrelik şeritten çıkması kararlaştırılmıştı. Ayrıca Türk askerleri ile Rus askerlerinin kuzeydoğu Suriye’de 10 kilometrelik alanda ortak devriye yapması üzerinde mutabakat sağlanmıştı. Geçen hafta devriye görevlerinde yer almak üzere yaklaşık 300 Rus askeri polisi Suriye'ye gönderilmişti.

Ana omurgasını terör örgütü PKK//YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 27 Ekim'de yaptığı bir açıklamayla, Soçi Mutabakatı'na uyacaklarını ve Türkiye sınırından uzaklaşacaklarını resmen duyurmuştu.

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Son güncelleme: 17:01 29.10.2019
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