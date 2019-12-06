Şaşkına çeviren olay: NATO’yu Nobel’e aday gösterdiler

“Beyin ölümü gerçekleşti”, “Dağılıyor mu” tartışmalarının gölgesinde önceki gün Londra’da gergin bir zirve eşliğinde geleceğini masaya yatıran NATO ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Norveçli milletvekili Erlend Wiborg, Facebook sayfasındaki paylaşımında “NATO varlığı ile son 70 yıldır huzurumuzu sağlıyor. NATO sayesinde soğuk savaşın gerçek bir savaşa dönüşmesi engellendi” diyerek NATO’yu 2020 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Wiborg , bazı durumlarda barışa ulaşmak için askeri operasyonların gerekli olduğunu vurguladı.

Nobel Barış Ödülü’ne isim önerme için son tarih 31 Ocak. Daha önce Hong Kong’da Çin yönetimine karşı gösteri düzenleyen demokrasi yanlısı eylemciler de Nobel’e aday gösterilmişti. 2019 Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali’ye verilmişti