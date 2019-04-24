Son dakika… Sri Lanka bir patlamayla daha sarsıldı!

359 kişinin yaşamını yitirdiği ve 500’den fazla insanın yaralandığı terör saldırısı sonrasında ülke genelinde incelemeler devam ediyor… Ekipler bulunan bombaları kontrollü olarak patlatırken, bugün başkentteki Savoy Sineması’nda bir patlama meydana geldiği açıklandı.

Sri Lanka polisi Savoy Sineması yakınlarındaki patlamanın kontrollü gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada kontrollü patlatmanın Savoy Sineması yakınlarındaki bir motosiklet üzerinde gerçekleştiği aktarıldı.

Öte yandan Sri Lanka Savunma Bakanı Yardımcısı saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Savunma Bakanı Yardımcısı, “Terör örgütünün lideri Shangri-La Hotel’de intihar saldırısı gerçekleştirdi. Teröristlerden biri İngiltere ve Avustralya’da eğitim aldı. Toplam 9 intihar bombacısı tespit edildi, bunlardan 8’inin kimliğini belirledik” dedi.

Bakan, saldırıda 39’u yabancı 359 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken intihar bombacılarından birinin kadın olduğunu duyurdu. Bakan, “Üst düzey istihbarat yetkilileri kasten bilgileri sakladı. Üst düzey güvenlik yetkilileri harekete geçmedi” dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin, Paskalya ayini sırasında kilise ve oteller dahil 8 noktayı hedef alan bombalı terör saldırılarının soruşturulmasına yardım amacıyla Sri Lanka’da bulunduğu

kaydedildi. ABD’nin Kolombo Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın destek sözü çerçevesinde saldırıları soruşturmaya yardım için FBI yetkililerinin Sri Lanka’ya geldiğini duyurdu. Elçilikten konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Detaylar geliyor…