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Son dakika… Suriye Demokratik Güçleri açıkladı: Resulayn’dan çekildik

Omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Türkiye ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında Resulayn kentinden dün itibarıyla çekildiklerini açıkladı. Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalifler geri çekilmenin tamamlanmadığını bildirdi.

Sozcu.com.tr
08:47 -
Haberler Dünya
Son dakika… Suriye Demokratik Güçleri açıkladı: Resulayn’dan çekildik

Resulayn Türkiye’nin Suriye sınırında 30 kilometre derinliğinde “güvenli bölge” oluşturmak için başlattığı askeri harekatın hedeflerinden birini oluşturuyordu. Ankara, terör örgütü olarak gördüğü YPG’yi güvenli bölgeden çıkartmak için 9 Ekim’de askeri harekat başlattı.

Türkiye ile ABD arasında, Ankara’nın askeri harekata beş gün ara vermesi, bu süre içinde terör örgütü YPG’nin içinde ağırlıkta olduğu SDG’nin güvenli bölgeden çıkması için yapılan anlaşma kapsamında çatışmalara Perşembe gecesi ara verildi.

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SDG sözcüsü Kino Gabriel, Resulayn’a kast ederek, “Kentte savaşçımız kalmadı” dedi. Sözcünün açıklaması Türk ordusu ve onunla birlikte hareket eden Suriyeli muhaliflerin zaten kuşattığı kente araçlarla girişinin birkaç saat ardından geldi. Türkiye destekli muhaliflerin sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud ise Reuters’a “SDG’nin “henüz tamamıyla” kentten çekilmediğini söyledi. (REUTERS)

ABD Ankara Perşembe PKK PYD son dakika Suriye Terör terör örgütü Türkiye
Son güncelleme: 09:07 21.10.2019
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