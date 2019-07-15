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Son dakika… Suriye rejiminden S-400 sevkiyatı açıklaması

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının Şam yönetimini rahatsız etmediğini söyledi.

17:18 -
Haberler Dünya
Son dakika… Suriye rejiminden S-400 sevkiyatı açıklaması

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Haddad’a Rusya’nın Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının Suriye’yi rahatsız edip etmediği soruldu.

Sputnik’teki habere göre, Haddad, “Türkiye şu anda Rusya ile birlikte Astana sürecinin garantör ülkesi olduğundan ve adımlarını Rusya ile koordine ettiğinden, bu konu (S-400 sevkiyatı) ilgi alanımızda bulunmuyor” dedi.

Rusya, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına 12 Temmuz Cuma günü başlamıştı. Bugün itibarıyla Ankara’daki Mürted Hava Meydanı’na S-400 parçalarını taşıyan 9 uçak iniş yaptı.

Son güncelleme: android-time 17:31 15.07.2019
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