Suriye’de ABD ve terör örgütü YPG devriyesine intihar saldırı

İç savaşın ve çatışmanın 8 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye’de tansiyon yüksek… ABD Başkanı Donald Trump’ın 2000 askerini ülkeden çekeceğini açıklamasının ardından bugün Suriye’nin Haseke kentinde bir intihar saldırısı gerçekleşti.

Haseke kentinde ABD ile terör örgütü YPG’nin ortak devriyesi sırasında bombalı araçla gerçekleşen saldırıda 5 kişinin öldüğü açıklandı. AFP’nin “son dakika gelişmesi” şeklinde abonelerine servis ettiği gelişmede 1 ABD askerinin de yaralandığı belirtildi.

Anadolu ajansı, kontrol noktasındaki patlamada 1 ABD askerinin ağır yaralı olduğunu aktardı. Ajansın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre Şeddadi’de YPG/PKK’nın kontrol noktası olarak kullandığı bir alanda bombalı araç infilak etti. ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamada, YPG/PKK’lı teröristlerden 5’inin öldüğü belirtildi.

Geçen çarşamba, Menbiç’te ABD askerlerine yönelik bombalı saldırıda da 4 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

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