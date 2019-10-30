Son dakika… Tayland Kralı görevden aldı: Zina yaptılar

Göreve geldiği günden beri hem giyimi hem de açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Tayland’ın 67 yaşındaki kralı Maha Vajiralongkorn yine herkesi şaşkına çeviren bir karara imza attı.

Bir dönem koruması olarak görev alan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi’yi Temmuz ayında “resmi metresi” ilan eden Kral Maha Eylül ayında fikrini değiştirmiş ve Sineenat’ın unvanını geri almıştı. Sineenat’ın saygısızlık yaptığını ve emirleri uygulamadığını söyleyen Kral Maha daha sonra bazı görevlileri de benzer suçlamalarla görevden almıştı.

Bugün ise Tayland’da resmi gazete herkesi şaşkına çeviren bir gelişmeyi duyurdu. Kral Maha’nın cinsel ilişki yaşadığı harem benzeri yapının korumalarını görevden aldı. Resmi gazetede, “Kral’ın yatak odası bölümünü koruyan iki erkek koruma görevden alındı. Kendileri uygunsuz davranmıştır ve zina yapmıştır. Kraliyet muhafızlarının standartlarını karşılayamadıkları için tazminatsız kovulmuşlardır” ifadesi kullanıldı.