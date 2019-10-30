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Son dakika… Tayland Kralı görevden aldı: Zina yaptılar

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, yakın kurmaylarını görevden almaya devam ediyor... Eylül ayında 3 aylık "resmi metresini" görevden alarak dikkatleri üzerine çeken Tayland Kralı, "harem"i koruyan iki görevlinin zina yaptığını ve dolayısıyla bu görevden alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
16:58 -
Haberler Dünya
Son dakika… Tayland Kralı görevden aldı: Zina yaptılar

Göreve geldiği günden beri hem giyimi hem de açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Tayland’ın 67 yaşındaki kralı Maha Vajiralongkorn yine herkesi şaşkına çeviren bir karara imza attı.

Tayland Kralı Maha, Kraliçe Suthida, Prenses Bajrakitiyabha ve Prenses Sirivannavari Nariratan ile geçen hafta Bangkok’ta görüntülenmişti.

Bir dönem koruması olarak görev alan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi’yi Temmuz ayında “resmi metresi” ilan eden Kral Maha Eylül ayında fikrini değiştirmiş ve Sineenat’ın unvanını geri almıştı. Sineenat’ın saygısızlık yaptığını ve emirleri uygulamadığını söyleyen Kral Maha daha sonra bazı görevlileri de benzer suçlamalarla görevden almıştı.

Temmuz ayında getirildiği “metres” görevinden alınan Sineenat büyük bir tartışma yaratmıştı.

Bugün ise Tayland’da resmi gazete herkesi şaşkına çeviren bir gelişmeyi duyurdu. Kral Maha’nın cinsel ilişki yaşadığı harem benzeri yapının korumalarını görevden aldı. Resmi gazetede, “Kral’ın yatak odası bölümünü koruyan iki erkek koruma görevden alındı. Kendileri uygunsuz davranmıştır ve zina yapmıştır. Kraliyet muhafızlarının standartlarını karşılayamadıkları için tazminatsız kovulmuşlardır” ifadesi kullanıldı.

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Son güncelleme: 17:05 30.10.2019
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