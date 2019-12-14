Son dakika… THY’ye mühlet verdiler! Düzelmezse tüm uçuşları askıya alacaklar

Nijerya Sivil Havacılık Kurumu’na (NSHK) göre; THY’nin bazı uçuşlarında, yolcuların valizlerinin yüzde 85’inden fazlası Nijerya’ya ulaşmıyor.

Nijerya’dan yapılan açıklamada, kararın birkaç haftadır süren meselelerin bir sonucu olduğu belirtildi.

NSHK, THY ile sorunların çözümü için görüşmeler yapıldığını fakat müzakerelerin başarısız olduğunu da aktardı.

Türk Hava Yolları Nijerya’da dört noktaya sefer düzenliyordu. Uçuş yapılan noktalar arasında Abuja, Lagos, Kano ve Port Harcourt bulunuyordu.

MEKTUPTA AÇIKÇA BELİRTTİLER

Nijerya Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdür Vekili Abdullahi Sidi imzasıyla yayınlanan mektupta, havalimanı görevlilerinin bagajsız ülkeye ulaşan yolcular nedeniyle ciddi krizler yaşadığı belirtildi.

Mektupta, bu sorun nedeniyle yolcuların havalimanında sorun çıkardığı ve durumun havalimanı hizmetlerine ciddi tehdit teşkil ettiği belirtildi.

NSHK, yapılan görüşmelerin sonuç vermemesi üzerine, THY’nin tüm yolcuları bagajlarıyla aynı anda taşıyabilecek boyutta uçakla çalışmaya hazır olana dek Nijerya’ya operasyonlarını askıya almaktan başka seçenek kalmadığını vurguladı.

Sorunun çözümüne ilişkin herhangi bir adım atılmadığı takdirde de 16 Aralık 2019’dan geçerli olmak kaydıyla THY’nin Nijerya’ya yapacağı tüm seferler askıya alınacak.

İddiaya göre; THY uçağın kargo bölümü dolsa da ekstra ücret aldığı için yolcuların bagajlarını kabul etmeye devam ediyor.