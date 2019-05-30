Son dakika… Trump’a çok kötü haber: Sayı giderek artıyor

Mueller dünkü açıklamasında tamamladığı soruşturmanın Başkan Trump’ı ‘adaleti engelleme suçlaması’ndan aklamadığını söylemişti. Ayrıca ABD’li savcı, “Trump’ın suç işlemediğinden emin olsaydık, bunu açıkça söylerdik” açıklama yaptı.

Mueller’in bu yorumlarının ardından Demokrat Parti ikiye bölündü. Demokratların en kıdemli ismi olan ve Temsilciler Meclisi Başkanlığı’nı yürüten Nancy Pelosi, Trump’ın azledilmesine yönelik çağrıların ters tepeceğini düşünüyor.

Ancak 2020 seçimlerinde başkan aday adaylığını açıklayan Demokrat Cory Booker, Kirsten Gillibrand ve Pete Buttigieg, Trump’ın azledilmesi için ilk kez açıkça çağrıda bulundu.

23 ADAYDAN 10’U AZİL DİYOR

New Jersey Senatörü Booker, “Kongre’nin azil davasını derhal başlatma gibi yasal ve ahlaki bir zorunluluğu bulunuyor” dedi.

New York Senatörü Gillibrand, “Cumhuriyetçilerin ve Demokratların azil oturumlarına başlama ve nereye çıkarsa çıksın gerçekleri takip etme zamanı geldi” ifadesini kullandı.

Indiana Belediye Başkanı Pete Buttigieg ise Twitter mesajında, “Azil için sevk edilmeye ancak bu kadar yaklaşılır. Robert Mueller, Başkan’ı ne aklayabildi ne suçlayabildi, yani meseleyi tek başına yargı sürecini ve hesap verebililirliği sağlayabilecek Kongre’ye teslim etti” yazdı.

Bu üç ismin de katılımıyla 23 Demokrat başkan aday adayından 10’u azil çağrısı yapmış oldu.

Başkan Trump ise azil tartışmalarının alevlenmesiyle kendini savundu. Twitter hesabından açıklama yapan ABD lideri, hakkındaki suçlamalara ilişkin yeterli kanıt olmadığını ve bu nedenle masum olduğunu vurguladı.