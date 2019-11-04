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Son dakika… Trump’tan manidar paylaşım: O videoları yorumsuz paylaştı

Twitter'ı çok aktif kullanan ABD Başkanı Donald Trump, bugün yorumsuz bir şekilde iki video paylaştı. Trump'ın paylaştığı videolar Irak'ta devam eden gösterilerle ilgiliydi. Hiçbir yorum yapmadan paylaşılan videolarda göstericiler İran'ın Kerbela Başkonsolosluğu'na saldırırken görülüyor.

Sozcu.com.tr
09:24 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’tan manidar paylaşım: O videoları yorumsuz paylaştı

Irak’ta hükümet karşıtı gösteriler günlerdir devam ederken dün gece Kerbela kentinde şiddet alevlendi. Bir grup gösterici dün Kerbela’daki İran Başkonsolosluğu önünde gösteri yaparken binanın dış duvarında hasara sebep oldu.

Gösteriler devam ederken Kerbela’daki konsolosluk binası önündeki İran bayrağı indirildi. Yerel basın konsolosluk çalışanların ve diplomatların binanın arka kapısından kaçtığını duyurdu.

Trump, dün gece yaşanan şiddet olayının görüntülerini 66 milyonu aşkın takipçisine yorum yapmadan paylaştı.

ABD Donald Trump Hükümet Irak İran son dakika Twitter
Son güncelleme: 09:36 04.11.2019
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