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Son dakika… Türk güvenlik kaynaklarından flaş açıklama

Türk güvenlik kaynakları, "Türkiye'nin Baltık savunma planını kabul etmeyerek, NATO'ya 'şantaj' yapmadığını belirterek, Ankara'nın İttifak kapsamında tam veto yetkisinin bulunduğunu da hatırlattı.

Sozcu.com.tr
14:15 -
Haberler Dünya
Son dakika… Türk güvenlik kaynaklarından flaş açıklama

Reuters’ın haberine göre; Türk yetkilinin açıklaması şöyle:

“NATO, Türkiye’nin siyasi ve askeri olarak, tam veto yetkisine sahip olduğu bir kurumdur. Türkiye’nin şantaj yapması gibi bir şey yoktur, böylesi bir açıklama kabul edilemez.”

İngiliz Reuters haber ajansı, geçen hafta Türkiye’nin NATO’nun Baltık ve Polonya’ya yönelik savunma planlarına destek vermeyi reddettiğini yazmıştı.

Ankara Yönetimi’nin gerekçesi ise Türkiye’nin YPG terör örgütüyle ilgili talebinin İttifak tarafından karşılanmamasıydı.

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Ankara Haber NATO Polonya son dakika Terör Türkiye
Son güncelleme: 14:21 02.12.2019
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