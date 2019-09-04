Son dakika… Türk işadamına ABD’de iki yıl üç ay hapis cezası

Merkezi İstanbul'da bulunan Ramor Dış Ticaret ve İnşaat Yatırım Anonim Şirketi'nin sahibi Reşit Tavan'ın davası Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentindeki federal mahkemede görüldü.

Türk vatandaşı olan Tavan, Ramor Grup aracılığıyla İran'ın Gemi İnşaatı Şirketi Qeshm Madkandalou için, Wisconsin'deki şirketlerinde üretilen denizcilik ekipmanı aldığını ve ABD'nin Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı ihlal ettiği suçlamasını geçen nisan ayında kabul etmişti.

Voice of America’nın Türkiye masasının aktardığı habere göre; bu ekipmanlar arasında dış motorlar, gemi aküleri ve deniz motorları bulunuyordu.

Mahkemeye sunulan deliller, Tavan'ın Madkandalou ile bağlantılı İranlı yetkililerle, ABD kaynaklı bu ekipmanın yüksek hızlı füze hücum botu prototipi geliştirmede kullanılması için işbirliği yaptığını ortaya koydu. Bu tip hücum botunun da İran ordusu ya da donanması için geliştirildiği belirtildi.

ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİT

29 Ağustos'taki karar duruşmasında bölge mahkemesi hakimi, yaptırımların bu şekilde ihlal edilmesinin ABD'nin ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı. Hakim ayrıca Reşit Tavan'ın bu suçtaki rolünün, daha yüksek rütbeli İranlı yetkililerin kontrolü ve yönetimindeki projeyle bağlantılı değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Suçun işlendiği 2013 ile 2015 yılları arasında, bu ticari işlemlerle ilgili kimsenin ABD Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ya da Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nden izin almaya çalışmadığı da vurgulandı.

ABD Adalet Bakanlığı, aynı suçlamayla karşı karşıya olan Türk vatandaşı Fulya Kalafatoğlu'nun ise kaçak olduğunu belirtti.

Reşit Tavan, ABD'li yetkililerle görüşmek üzere gittiği Romanya'da 8 Haziran 2017'de tutuklanmıştı.