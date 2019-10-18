Son dakika… Türkiye-ABD anlaşmasında herkes bunu merak ediyor

Türkiye başından bu yana Suriye’nin kuzeybatısındaki Menbiç’ten Irak sınırına kadar olan 444 kilometre uzunluğundaki, 32 kilometre derinliğindeki alanı güvenli bölge haline getirmek istiyor.

Türkiye ile ABD arasında dün varılan anlaşma kapsamında Türkiye güney sınırını terör unsurlarından temizlemek için 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na 120 saat için ara vermeyi kabul etti.

Buna karşılık ise terör örgütü PKK uzantısı YPG güçleri Barış Pınarı Harekâtı'yla terörden arındırılması hedeflenen 32 kilometre derinliğindeki alandan çekilecek. Ancak Türk ordusu askerlerini Suriye'den çekmeyecek.

Çekilme tamamlandıktan sonra ise Türkiye operasyonu tamamen durduracak, ABD de Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri alacak.

JEFFREY FARKLI KONUŞUYOR

Ancak dün varılan anlaşmanın Türkiye’nin Suriye ile olan güney sınırının tümünü kapsamadığı ortaya çıktı.

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence başkanlığında Türkiye'ye gelen ve müzakerelerde hazır bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı uçağıyla ülkesine dönerken gazetecilere birtakım açıklamalarda bulundu.

Jeffrey, Washington ve Ankara’nın güvenli bölge olarak Türkiye’nin faaliyet gösterdiği ve kuzeydoğu Suriye’nin orta bölümünden güneye doğru 30 kilometrelik alanı tanımladığını söyledi.

Jeffrey, “Türkler şimdi Ruslarla ve Suriyelilerle kuzeydoğu Suriye’nin diğer alanları, Fırat’ın batısındaki Menbiç için kendi görüşmelerini yapıyor. O alanı Türkiye’nin kontrolündeki güvenli bölgeye dahil edip etmeyecekleri ayrıntılarıyla tartışılmadı. Şimdi görüşülen sadece Türkiye’nin kontrol ettiği topraklar” dedi.

İLGİLİ HABER NYT'tan bomba Türkiye analizi: Anlaşma Türkiye için birçok açıdan...

Jeffrey, Pence'in gezisine eşlik eden Amerikalı gazetecilere verdiği brifingde, varılan uzlaşmadan ‘ateşkes’ olarak bahsetti ve şöyle dedi:

“13 maddelik belgede gördüğünüz gibi bir ateşkes var. Ancak belgede bu ateşkese ateşkes denmiyor, operasyonu durdurma deniyor. Beş günlük süre içinde Türkler kontrol ettikleri bölgede ilerlemeyecekler ve meşru müdafaa dışında herhangi bir askeri harekette bulunmayacaklar” dedi.

Türkiye'nin ancak kontrol ettiği topraklarda ateşkes yapabileceğini de vurgulayan Jeffrey, “Şu anda odaklandığımız, belgenin de söylediği, Türklerin kontrol ettiği bölge. Çünkü Türkler ancak, kendi kontrol ettikleri bölgede ateşkes yapabilirler. YGP'nin çekileceği bölgeler de işte bu bölgeler” diye konuştu.

MENBİÇ, KOBANİ VE KAMIŞLI, PUTİN GÖRÜŞMESİNE KALDI

Jeffrey'nin, Amerikan tarafının PYD/YPG'nin sınırın 30 km güneyine çekilmesi konusunda sadece Tel Abyad-Resulayn arasında kalan, TSK'nın Suriye Milli ordusu ile birlikte kontrol ettiği bölge olduğunu söylemesi üzerine gözler Rusya'ya çevrildi.

Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte Rusya destekli Esad ordusu önce Menbiç, ardından Kobani'ye girmiş, Kamışlı'nın köylerinin kontrolünü PYD/YPG'den devralmıştı.

Şimdi PYD/YPG'nin, Rus-Esad ordusu tarafından kontrol edilen Menbiç, Kamışlı ve Kobani'de de 32 km güneye çekilip çekilmeyeceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Ekim'de Soçi'de Rusya Lideri Vladimir Putin'le yapacağı görüşme netleştirecek.

ERDOĞAN ‘444 KİLOMETRE’ DEDİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe’de gazetecilerin Suriye anlaşmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, “Vardığımız anlaşma neticesinde terör örgütü YPG doğudan batıya 444 kilometre genişliğinde, 20 mil (32 km) derinliğinde bir alanı terk edecek. Güvenlik güçlerimiz şu an kontrol altına aldığı alandan çekilmeyecek. 5 günlük bir süre var. Bekleyip gelişmeleri takip edeceğiz” dedi.