Türkiye’de de oynanan mobil oyunda skandal: 200 milyon kişinin verisi çalındı

Türkiye’de mobil oyun tutkunlarının yoğun bir şekilde oynadığı “Kelimelik” tarzı oyunun bütün dünyada sevilen versiyonu Words with Friends’te hacker skandalı yaşanıyor… Türkiye de dahil bütün dünyada milyonlarca kişinin oynadığı oyunun hackerların saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

Gnosticplayers isimli hacker tarafından gerçekleşen saldırıda 218 milyon kişinin verisinin çalındığı ifade edildi. Hackerların Android ve iOS kullanan kullanıcıların bilgilerini çaldığı belirtildi. Oyunu geliştiren Zynga, konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yetkililer 218 milyon kişinin isimlerinin, e-posta adreslerinin, kullanıcı adlarının ve daha birçok verilerinin çalındığını duyururken şirket, “Words with Friends’i oynayan kullanıcılarımızın şifrelerini değiştirmeleri, güvenlik açısından çok önemlidir. Lütfen değiştirin” açıklamasını yaptı.

Words with Friends’te kullanıcılar rastgele harflerden en uzun kelimeyi oluşturmaya çalışarak, rakiplerini geride bırakmaya çalışıyor.