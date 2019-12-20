Son dakika… Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi: Bond filminde yıldızı parlamıştı

Fransa’nın yetiştirdiği ünlü oyunculardan Claudine Auger’in dün Paris’te yaşamını yitirdiği açıklandı. 1941 yılında dünyaya gelen Auger, 1958 yılında Fransa’yı Dünya Güzellik Yarışması’nda temsil etmişti. Kariyerinin başında manken olarak hayatını kazanan Auger daha sonra oyunculuk dersleri alarak beyaz perdede boy göstermeye başlamıştı.

Üç Silahşörler’in hikayesini anlatan 1962 yapımı “Demir Maske” filminde rol alarak ülke çapında tanınan Auger, 1965’te ise şöhretini perçinledi. Ünlü oyuncu Sean Connery’nin başrolünü üstlendiği James Bond filmi Thunderball’da (Yıldırım Harekâtı) Bond kızı Domino’yu canlandıran Auger bir anda sinema dünyasının gözde isimlerinden biri oldu.

Filmin fragmanında, “Genç. Güzel. Tutsak. Tehlikeli olabilir” sözleriyle tanıtılan Auger, daha sonra, “007’nin yanında başrol oynamak ya da Moliere oyunu sergilemek benim için bir oyun ve hepsi aynı” demişti.

Kariyerine Fransız dizi ve filmleriyle devam eden Auger, son filmini 1995 yılında çekmişti.