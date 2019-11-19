Son dakika… Washington’ı sarsan olay: Canlı yayında gaz çıkardı

ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Washington’da hareketlilik başladı… Başkanlık aday adaylarının peş peşe açıklamalarda bulunduğu ABD’de bugün gündem Demokrat siyasetçi Eric Swalwell.

2020 Başkanlık Seçimleri’nde Demokratlar adına aday adayı olduğunu duyuran fakat daha sonra bu fikrini rafa kaldırarak yarıştan çekildiğini açıklayan Swalwell dün gece katıldığı bir televizyon programında hayatının belki de en büyük hatasını yaptı.

MSNBC’nin Hardball isimli programına katılan Swalwell gazeteci Chris Matthews’ün sorularını yanıtlarken bir anda gaz çıkardı. Açıklamalarda bulunurken kısa bir süre sessiz kalan ve gaz çıkaran Swalwell daha sonra sözlerine devam etti.

Swalwell’in açıklamaları sırasında yaşanan olay sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı Swalwell’in masum olduğunu söylerken, bazı sosyal medya kullanıcıları ses uzmanlarının görüşlerine başvurdu. Ses uzmanları gazın Swalwell’den çıktığını savunurken canlı yayın sonrasında açıklama yapan ABD’li siyasetçi hakkındaki iddiaları yalanladı.