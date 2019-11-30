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Sosyal medya bu anneyi konuşuyor! Ölen oğlunu yıllardır yanından ayırmıyor

İngiltere'de oğlu bıçaklı saldırıya kurban giden bir anne, hatırasını yaşatmak için alışılmadık bir yöntem seçti. Oğlunun gerçek boyutlarda karton maketini yaptıran anne bir an olsun yanından ayırmıyor.

Sozcu.com.tr
13:01 -
Haberler Dünya
Sosyal medya bu anneyi konuşuyor! Ölen oğlunu yıllardır yanından ayırmıyor

İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde yaşayan Emma Caley Taylor, 2.5 yıl önce oğlunu kaybetti. 25 yaşındaki Jordan Taylor, Mart 2017’de 18 yaşındaki bir zanlıyla tartışmaya girmiş, ardından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

O günden sonra hayata tutunmak için birçok yol deneyen anne Taylor, çareyi oğlunun gerçek boyutlarda bir karton maketini yaptırmakta buldu.

Jordan’ın maketi bir düğünde görülüyor.

Güne başladığında oğluyla konuşur gibi kartonla konuşan Taylor, Jordan’ın hatırasını yaşatmak için bir de dernek kurdu. Ülkedeki bıçaklı saldırılara dikkat çekmek için çalışmalar yürüten vakıf yararına etkinlikler düzenleyen Taylor, bunlara Jordan’ın maketini de götürüyor.

Maket gece kulübündeki etkinlikte.

Geçtiğimiz yıl bir gece kulübünde etkinlik düzenleyen Taylor, oğlunun maketini sahneye çıkardı.

Jordan Taylor.

Tatile gittiğinde ya da bir düğüne katıldığında da maketi yanından ayırmayan Taylor, “Güne başladığımda ona merhaba diyorum. Hayatımda önemli bir şey olduğunda onunla konuşup anlatıyorum” diyor.

Taylor’ın başından geçenler İngiliz basınında geniş yer bulurken, sosyal medyada da hızla yayıldı.

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