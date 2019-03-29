Sosyal medya o çifti konuşuyor… Aşklarını kanıtlamak için bunu yaptılar!

Sırbistan’da sosyal medya son günlerde sıra dışı bir ‘aşk hikayesi’ni konuşuyor. 21 yaşındaki Milijana Bogdanovic ile 74 yaşındaki Milojko Bozic geçtiğimiz günlerde Sırp basınına konuşmuş ve ilişkilerini anlatmıştı.

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle insanların ilişkilerini sahte olmakla suçladığını söyleyen çift, bu algıyı yıkmak için çarpıcı bir karar aldı. Ülkedeki en popüler reality şovlardan Parovi’ye (Çiftler) katılan aşıklar, kameralar önünde aşklarını yaşıyor. Katıldıkları ilk bölümde samimi görüntüler veren çift, birbirlerini sık sık öpücüklere boğdu.

Bogdanovic yarışmadan önce Sırp basınına verdiği röportajda, “Genç erkeklerden hoşlanmıyorum, her zaman kendimden yaşça büyük erkeklerden hoşlandım. Yaşına göre Milojka mükemmel görünüyor. Başka insanların ne düşündüğünü umursamıyorum. Mikan bizim komşumuz olduğu için eskiden beri tanıyorum ve hasta olduğunda ona yardım ediyordum. Aşkımız da o zaman başladı” dedi.

Bozic’in aralık ayında kalp ameliyatı geçirdiğini söyleyen Bogdanovic, “Neredeyse her gün seks yapıyoruz ama Mikan kalp ameliyatı geçirdiğinden beri, yatakta biraz daha yavaş ilerlemek zorundayız” diye konuştu.

3 çocuğu iki de torunu bulunan Bozic ile Bogdanovic, Eylül ayında evlenmeyi planlıyor.