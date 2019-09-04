Starbucks’ın başı IŞİD’le dertte… Bardağını gören müşteri şok oldu!

ABD’nin Philadelphia şehrindeki Starbucks’ta verdiği kahve siparişi sırasında ismini görevliye ‘Aziz’ olarak söyleyen Abdülaziz Niquel Johnson adlı Müslüman adam, kahve bardağının üzerinde isminin, terör örgütü IŞİD’in İngilizce kısaltması olan ‘ISIS’ şeklinde yazıldığını görünce duruma tepki gösterdi.

Kahve siparişi verdiği sırada üzerinde geleneksel dini kıyafetleri bulunduğu için isminin ISIS olarak değiştirilmesinin “İslam karşıtı” düşüncelerden kaynaklandığını belirten Johnson, Starbucks şirketinden şikayetçi oldu.

40 yaşındaki Abdülaziz Niquel Johnson, ”Şok oldum ve öfkelendim. Bunun bir ayrımcılık olduğunu hissettim” dedi.

Starbucks: Heceleme hatası



Starbucks’tan yapılan açıklamada ise inceleme sonucu Johnson’un adının yanlışlıkla “ISIS” olarak hecelendiğinin tespit edildiği ve olayın herhangi bir ayrımcılık veya ön yargıdan kaynaklanmadığı savunuldu. (AA)