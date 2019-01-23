Tecavüz iddiasıyla gözaltına alınan ünlü rapçiyle ilgili flaş gelişme

Paris Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Brown’nun herhangi bir kefalet ücreti ödemediği belirtildi ve suçlamaları reddettiği belirtildi. Brown ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, avukat Raphael Chiche ise müvekkilinin masum olduğunu söyledi. Chiche, Brown’un, kendisine iftira atanlar aleyhine dava açmak istediğini de belirtti.

ABD’li rapçi Instagram hesabından suçlamayı yönelten kişinin yalan söylediğini belirten bir görsel paylaştı ve “Bu, bana, aileme ve kızıma karşı bir saygısızlıktır. Karakterime ve değer yargılarıma uymayan bir şey” açıklamasını yaptı.

Brown, dün, 24 yaşındaki bir kadının, şarkıcının 15 Ocak’ta Paris’te bir otelin suitinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmesi üzerine iki kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Brown’la birlikte gözaltına alınan diğer iki kişinin durumu ise bilinmiyor.

Chris Brown, 2009 yılında o dönemde kız arkadaşı olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna’ya şiddet uyguladığı için yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu.