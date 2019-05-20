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Trump: İran savaşmak istiyorsa, bu onun sonu olur

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, "İran savaşmak istiyorsa, bu onun resmi sonu olur" mesajını paylaştı.

00:16 -
Haberler Dünya
Trump: İran savaşmak istiyorsa, bu onun sonu olur

ABD’nin Basra Körfezi’ne savaş gemisi konumlandırmasının ardından İran’ın ‘vururuz’ yanıtı sonrası yükselen tansiyon; her iki ülkeden sükunet çağrı ve mesajları ile düşmüştü. ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından gerilimi yeniden tırmandıracak bir masaj yayınladı. Trump mesajında, “İran savaşmak istiyorsa, bu İran’ın resmi sonu olur. ABD’yi bir daha asla tehdit etmeyin” ifadelerini kullandı. DHA

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