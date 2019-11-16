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Trump, NATO Liderler Zirvesi için Londra’ya gidecek

ABD Başkanı Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 2-4 Aralık'ta Birleşik Krallık'a resmi ziyaret yapacak.

00:09 -
Haberler Dünya
Trump, NATO Liderler Zirvesi için Londra’ya gidecek

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın gelecek ay Londra’da yapılacak NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Birleşik Krallık’ı gideceği belirtildi.

Kurulmasının üzerinden 70 yıl geçen NATO’nun ‘tarihteki en güçlü ittifak’ olduğunun vurgulandığı açıklamada, Trump’ın finansal yük paylaşımı konusunda NATO devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceği ifade edildi.

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Trump’ın zirvede, kritik altyapı ve telekomünikasyon ağlarına yapılan siber güvenlik konusunda terör örgütlerinin teşkil ettiği tehditlere karşı da NATO ittifakının önemini vurgulayacağı aktarıldı.

Kuruluşunun 70’inci yılında NATO liderleri, zirve için 3-4 Aralık’ta Londra’da bir araya gelecek.

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