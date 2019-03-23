Trump raporu tamamlandı… Gözler Adalet Bakanlığı’nda

Adalet Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, özel yetkili savcı Mueller’ın başka iddianame hazırlanması tavsiyesinde bulunmadığını belirtti. Eski FBI Başkanı olan özel yetkili savcı Robert Mueller 2017 yılından bu yana Trump'ın seçim kampanyasının seçimi etkilemek amacıyla Rusya'yla işbirliği yapıp yapmadıklarını ve Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın soruşturmayı engellemeye çalışıp çalışmadığını araştırıyordu. Raporda Mueller'ın Trump ya da seçim kampanyasında görevli kişilerin suç teşkil eden bir davranışta bulunup bulunmadığına ilişkin nasıl bir tespitte bulunduğu bilinmiyor.



“RAPORU İNCELEDİM”

Adalet Bakanı William Barr Kongre üyelerine yazdığı mektupta Mueller'ın soruşturmayı tamamladığını ve kendisinin raporunu incelediğini ve Kongre ile rapordan hangi bilgilerin paylaşılabileceği konusunda Adalet Bakanı Yardımcısı ve Mueller ile istişarede bulunacağını belirtti.

Adalet Bakanlığı'na Trump'ın aday gösterdiği ve geçtiğimiz Şubat ayında Senato tarafından onaylanan William Barr, Kongre üyelerine raporun bulgularıyla ilgili olarak bu hafta sonu bilgi verebileceğini kaydett. Bu, raporun sonuçlarının da Kongre ile paylaşılabileceği anlamına geliyor. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders bundan sonra atılacak adımların Adalet Bakanı William Barr'ın kararı olacağını söyledi. Sarah Sanders Beyaz Saray'ın özel yetkili savcı Mueller'ın raporu konusunda bilgilendirilmediğini ya da raporun kendilerine verilmediğini belirtti.

“RAPOR PAYLAŞILMAK ZORUNDA”

Kongre'deki Demokratlar Ocak ayında yaptıkları açıklamada raporun tamamının paylaşılması için bastıracaklarını belirtmiş, gerekirse süreci mahkemeye taşıyabileceklerinin mesajını vermişlerdi. Özel yetkili savcıların yürüttüğü soruşturmalara ilişkin kurallar uyarınca Adalet Bakanı, Mueller'ın raporunun özetini Kongre'nin Adalet Komisyonu'nun Cumhuriyetçi ve Demokrat liderleriyle paylaşmak zorunda. Raporun içeriğinin ne kadarının kamuoyuyla paylaşılacağına Adalet Bakanı William Barr karar verecek.

Başkan Donald Trump'ın avukatları Jay Sekulow ve Rudy Giuliani Mueller'ın raporunu iletmiş olmasından memnun olduklarını ve bundan sonrasında atılacak uygun adımlara Adalet Bakanı William Barr'ın karar vereceğini belirtti. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Palosi ve Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer, Mueller'ın raporunun kamuoyuyla paylaşılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Pelosi ve Schumer, “Beyaz Saray'ın raporun ne kadarının kamuoyuna açıklanacağı konusunda alınacak kararlara müdahale etmesine izin verilmemesi gerektiğinin” altını çizdi. Demokrat Parti'nin önde gelen iki ismi yaptıkları yazılı açıklamada Mueller'ın Beyaz Saray'a raporla ilgili ön bilgi vermemesi gerektiğini de belirtti.

Rusya soruşturması Trump'ın başkanlık döneminin ilk iki yılına damga vurdu. Bugüne kadar soruşturma kapsamında Trump'ın seçim kampanyası için çalışan 6 kişi dahil olmak üzere 34 kişi hakkında iddianame hazırlandı. 6 kişi arasında Trump'ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, eski kişisel avukatı Michael Cohen ve eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn bulunuyor. Raporun Adalet Bakanlığı'na gönderilmesinin ardından cevabı merak edilen soru raporun Trump'ın suç teşkil eden davranışta bulunup bulunmadığına ilişkin bir tespitin yer alıp almadığı. Trump bugüne kadar soruşturma için “cadı avı” ifadesini kullanmış, Rusya ile gizli bir anlaşma ya da işbirliği olduğu iddialarını yalanlamıştı.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Mueller’in, yargılanmaya gerek olup olmadığına dair hazırladığı rapor Adalet Bakanlığı’na teslim edildi. Adalet Bakanı William Barr, biri Kongre diğeri de kamuoyu için olmak üzere iki rapor hazırlanmayı planladığını belirtmişti. Barr, Mueller raporunun bazı bölümlerinin gizli kalmasını öngören yönetmelik maddesini ciddiye aldığını söyledi. Adalet Bakanı Barr bakanlığın protokolüne göre bazı davranışların neden suç teşkil ettiğine ilişkin iç yazışmaların paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. William Barr Senato'daki onay oturumunda Mueller'ın raporunu iletmesinin ardından Temsilciler Meclisi ve Senato'nun Adalet Komisyonları'nın başkanları ve kıdemli üyeleri için ikinci bir rapor kaleme alacağını söylemişti. Yönetmeliklerde böyle bir raporun içeriğinin nasıl olacağı konusundaki yönlendirme sınırlı.

Raporun özellikle Adalet Bakanlığı idaresi için gizli tutulması amaçlandığından, Trump'ın raporu görme talebinde bulunup bulunmayacağı ya da kendisinin veya avukatlarının hangi koşullarda rapora erişim sağlayabileceği belirsiz. Özel yetkili savcı Mueller Beyaz Saray'a değil Adalet Bakanlığı'na bağlı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler “Mueller'ı ifadeye çağırıp kendisine komisyon önünde nihai raporda ne olduğunu sorabiliriz” demişti. Ancak yürütme organının lideri olarak Trump Adalet Bakanlığı'na ifade için gönderilen celbe uyulmaması talimatını verebilir. Bu da Anayasa Mahkemesi'ne taşınması muhtemel bir hukuk mücadelesini başlatabilir.