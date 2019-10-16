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Türk öğrenciyi Barış Pınarı nedeniyle reddettiler

Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak amacıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı'nı gerekçe göstererek Türk öğrencinin başvurusunu reddeden Amsterdam Üniversitesi'nden özür geldi.

19:40 -
Haberler Dünya
Türk öğrenciyi Barış Pınarı nedeniyle reddettiler

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Amsterdam Üniversitesi (UvA) Bakteriyel Hücre Biyolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanneke den Blaauwen’in, Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle, staj başvurusu yapan bir öğrenciyi reddettiği ortaya çıktı.

Amsterdam Üniversitesi (UvA) Bakteriyel Hücre Biyolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanneke den Blaauwen

Hollanda Televizyonu'na göre, UvA haberi doğruladı.

UvA, Prof. Dr. Tanneke den Blaauwen’in tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek Türk öğrenciden özür diledi.

Amsterdam Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “UvA kapsayıcı ve çeşitli bir üniversitedir. Kökeni veya politik motivasyonu asla kimseyi reddetmek için bir sebep olmamalıdır. Bu nedenle konuyu ciddiye alıyoruz” denildi.

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Son güncelleme: 19:47 16.10.2019
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