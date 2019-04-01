Ülke şokta: Peru’nun başkentinde otobüs yandı

Peru'nun başkenti Lima'da şehirlerarası yolcu otobüsü bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Lima'dan Chiclayo şehrine giden otobüste gece yolculuğu sırasında çıkan yangında yolcular alevler içinde kaldı. Yerel basın ölü sayısının en az 20 olduğunu ileri sürdü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi intikal etti.

Emniyetten yapılan açıklamada yangının sebebinin bilinmediği ve inceleme başlatıldığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı.