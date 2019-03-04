Ülkenin en büyük mafyası ‘Cosa Nostra’ya operasyon

Palermo Mafya ile Mücadele Savcılığının talimatıyla, Cosa Nostra adlı mafyaya yönelik gerçekleştirilen “Kerkent” adlı operasyon kapsamında ülkenin Sicilya, Calabria ve Emilia Romagna bölgelerinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen baskınlarda 34 kişi gözaltına alındı.

İtalyan haber ajanslarının güvenlik ve savcılık kaynaklarına dayandırarak verdikleri haberlerde, yakalanan kişilerin uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı silah bulundurma, gasp, adam kaçırma, cinsel taciz ve mafya tipi oluşumla suçlandıkları kaydedildi.

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında Juventus’un “Bravi ragazzi” adlı fanatik taraftar grubunun iki liderinin de olduğu, bu kişilerin geçmişte uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giydikleri belirtildi. AA