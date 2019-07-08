Ülkeyi ayağa kaldıran etkinlikte şok olay: Orta yaşlı kadın seks partisinde kalp krizi geçirdi

İngiltere’de her yıl büyük bir gizemle kimseye açıklanmayan bir lokasyonda düzenlenen seks festivali İngiliz tabloid basınının birinci gündem maddesi… Ülkenin neredeyse tam ortasında bulunan Worchestershire bölgesindeki Malvern’deki ormanlık alanda düzenlenen seks festivaline katılanların tadı dün yaşanan bir olay ile kaçtı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan görgü tanıkları, “Eş değiştirme partisi sırasında bir kadın kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri duruma müdahale etti. Hava ambulansı kadını şehre götürdü” ifadesini kullandı.

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İsmi açıklanmayan kadının, “çok fazla cinsel ilişkiye girdiği” için kalp krizi geçirdiğini açıklayan yetkililer, 52 yaşındaki kadının kalp krizi geçirmesinin 700 biletli katılımcı arasında şok etkisi yarattığını ifade etti. Fakat organizatörler, “Katılımcılar kısa bir süre sonra eğlenceye geri döndü ve yatak oyunlarına devam etti. Kalp krizi geçiren katılımcının sağlık durumu iyi. Tıkalı damarlarına stent takıldı” ifadesini kullandı.

İngiltere’de Cuma akşamı başlayan festival dün gece (pazar) sona erdi.