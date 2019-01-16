Ünlü çapkın evini kiralıyor

ABD'de yaşayan poker oyuncusu ve iş insanı Dan Bilzerian, evini kiralığa çıkarma kararı aldı. Los Angeles'taki lüks evinden taşınan ve burayı kiralık olarak verme kararı alan Bilzerian'ın havuzlu evinde yaşamak için ayda 38 bin doları gözden çıkarmak gerekiyor.

Instagram’da genelde bikinili ya da çıplak kadınlarla parti yaparken çekilen fotoğraflarını paylaşan ve bu şekilde şöhrete kavuşan poker oyuncusu ve iş insanı Dan Bilzerian, taşınıyor…

Los Angeles’ta havuzlu lüks bir evde yaşayan 38 yaşındaki Bilzerian bu evi kiralama kararı aldı. Bilzerian’ın Bel Air’deki 79 milyon dolarlık malikanesine taşınmak için böyle bir karar aldığı duyuruldu.

Babasının işini devam ettiren ve bunun yanı sıra poker oynayarak para kazanan Bilzerian, Los Angeles’taki havuzlu evini aylık 38 bin dolara kiralama kararı aldı. Geniş ve yüksek tavanlı evde bir havuz bulunduğu da aktarıldı. Hatta geçen yıl Bilzerian çıplak bir kadını evinin çatısından havuza fırlatmak istemiş fakat kadının bacaklarını kırmıştı. Yaşananların ardından genç kadın Bilzerian’a dava açmıştı.

Kiralık ev ilanında 38 bin doların sadece kira olduğu açıklandı. İngiliz basınında yer alan haberlerde Bilzerian’ın emlakçısının evi “eşyasız” olarak kiraya verdiği aktarıldı. Konuyla ilgili bazı kaynaklar birçok Bilzerian hayatının bu uyarı sonrasında eve taşınma kararından vazgeçtiğini öne sürdü. Bilzerian’ın bütün eşyalarını yeni malikanesine çoktan taşıdığı da aktarıldı.