Ünlü manken tacizcileri ifşa etti

26 yaşındaki Garibotta, “DM’lerim (özel mesaj) şoke edici. Her zaman beni Dubai gibi yerlere ‘first class’ (birinci sınıf) uçurmaya çalışan, benimle zaman geçirmek için 50 bin, hatta 100 bin dolar (yaklaşık 575 bin lira) teklif eden adamlar var” ifadelerini kullandı.

Kendisini en çok şaşırtanın ise sporcular olduğunu aktaran Brezilyalı model, “Eşi olanlar var ve mutlu bir evliliği varmış gibi görünüyorlar, fakat sürekli DM’lerimde mesajları var. Rap’çiler de öyle” dedi.

Özel yazışmalara her zaman çok seksi olduğunu söyleyerek başladıklarını belirten Garibotta, cevap alamadıklarında ise “o…pu” ya da “çirkin” gibi şeyler yazdıklarını anlattı.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Instagram’da 1.6 milyon takipçisi bulunan Natalia Garibotta, bazı hayranlarından evlilik teklifi ve pahalı hediyeler aldığını da aktardı.